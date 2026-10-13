Tekirdağ'da sağanak caddeyi göle çevirdi, sürücüler zorlandı

tekirdağ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan yoğun sağanak, akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini artırdı. Süleymanpaşa ilçesinde bazı arterlerde biriken yağmur suları günlük yaşamı zorlaştırdı.

Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi, cadde boyunca oluşan su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü. Yolda biriken sular, araçların ilerlemesini güçleştirdi; birçok sürücü hızını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

etkiler ve sürücü uyarıları:

Gözlemlere göre kent merkezinde hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji, yağış ihtimalini %90 olarak bildirirken, rüzgâr hızının saatte 25 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Kurum yetkilileri, su birikintilerinin görüldüğü güzergâhlarda araç kullanıcılarının dikkatli ve yavaş seyretmesini istedi.

Yetkililer, etkili sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesinin beklendiğini belirterek, su taşkınlarına karşı hassas noktalar ve altyapının zorlandığı bölgelerde önlemlerin sürdürülmesini tavsiye etti. Vatandaşlardan ani su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları istendi.

ulaşımda yaşanan aksamalar ve yerel gözlemler:

Sürücüler, özellikle alçak kesimlerde ve cadde üzerindeki çukurlu bölgelerde ilerlemenin güçleştiğini aktardı. Belediye ekiplerinin su tahliyesi ve temizlik çalışmaları için harekete geçtiği, kısa süreli trafik yavaşlamaları yaşandığı gözlendi. İl genelinde hava koşullarına bağlı benzer etkilere karşı vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ’DA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, AKŞAM SAATLERİNDE KENT GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ.