Bursa'da sokak denetimleri: 78 kişinin sorgulandığı ahlak uygulamasında uyuşturucu bulundu

Bursa'da yaya ahlak uygulaması gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi ile Yıldırım ilçesi Meydancık İncirli Caddesi üzerinde yaya olarak hareketli ahlak uygulaması yaptı. Denetimler, bölgedeki asayiş ve kamu düzenini koruma amacıyla planlı şekilde sürdürüldü.

uygulama ve sorgulama süreci:

Uygulama kapsamında ekipler tarafından şüpheli şahıslar üzerinde kontroller gerçekleştirildi ve toplam 78 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda kimlik ve mevcut durum tespitleri öncelikli olarak ele alındı.

ele geçirilen madde ve sonuçları:

Denetimler sırasında bir şüphelinin üzerinden 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili şahıs hakkında adli süreç başlatılırken, uygulamalarda başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Bölgede yapılan denetimlerle ilgili olarak vatandaşlar uygulamalardan memnuniyetlerini dile getirdi; huzur ve güvenin sağlanması açısından bu tür çalışmaların önemli olduğu vurgulandı. Polis ekiplerinin benzer denetimleri sürdüreceği kaydedildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, OSMANGAZİ İLÇESİ DİKKALDIRIM CADDESİ İLE YILDIRIM İLÇESİ MEYDANCIK İNCİRLİ CADDESİ ÜZERİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAYA OLARAK HAREKETLİ AHLAK UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.