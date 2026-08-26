Düzce jandarması sıkı denetimle hafta içinde 170 olayı çözüme kavuşturdu

düzce jandarmasının 17-23 ağustos 2026 bilançosu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki denetim ve operasyonların bilançosu açıklandı. Hafta boyunca yürütülen güvenlik, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimlerinde elde edilen sonuçlar kamuoyuna duyuruldu.

genel bilanço:

Bir haftada sorumluluk bölgesinde toplam 170 olay meydana geldi ve olayların yaklaşık %98'i aydınlatıldı. Huzur ve güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ele geçirilen deliller arasında 2 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 109 adet çeşitli çaplarda fişek yer aldı.

uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları:

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 28 olay tespit edilip, bu olaylarla ilgili 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 8 tabanca fişeği, 3 kilo 859 gram kubar esrar, 310 adet sentetik ecza hapı, 120 gram bonzai, 75 gram kenevir tohumu, 16 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram metamfetamin bulunuyor.

trafik denetimleri:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 802 araç, 155 motosiklet ve 2 bin 108 kişi kontrol edildi. Ekipler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü.

Jandarma yetkilileri, il genelindeki asayiş, uyuşturucu ve trafik denetimlerinin önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN SORUMLULUK BÖLGESİNDE 17-23 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK, ASAYİŞ, KAÇAKÇILIK, UYUŞTURUCU VE TRAFİK DENETİMLERİNİN BİLANÇOSU AÇIKLANDI.