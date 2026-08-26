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Cide'de bonzai operasyonu: hassas terazi ve filtre kağıdıyla 1 tutuklama

İlçe emniyetinin düzenlediği operasyonda bonzai olduğu değerlendirilen madde, hassas terazi ve filtre kağıdı ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cide'de bonzai operasyonu: hassas terazi ve filtre kağıdıyla 1 tutuklama

olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında ele geçirilenler ve gözaltına alınan kişi ile ilgili işlemler yapıldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Operasyonda, bonzai olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve filtre kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin türü ve miktarı, soruşturma kapsamında dikkatle inceleniyor.

yasal süreç:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA...

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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