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Uygulama noktasından kaçan sürücü park halindeki tırın altına girince ağır yaralandı

Sivas'ta uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın altına girince 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uygulama noktasından kaçan sürücü park halindeki tırın altına girince ağır yaralandı

olayın gelişimi:

Sivas - Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında görevli polis ekipleri, Sivas istikametine seyir eden T.Ç. idaresindeki 06 HB 0769 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhbara uymayan sürücü uygulama noktasından kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Birkaç dakika sonra araç, yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın altına girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı; sürücünün durumu ağır olarak bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralı olan sürücü hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sürücünün ehliyetsiz olması nedeniyle polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili delil toplama ve görgü tespit çalışmasını sürdürüyor.

Olay yerinde trafik güvenliği ve benzeri kazaların önlenmesine yönelik soruşturma devam ederken, yaralıların sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yetkililerce takip ediliyor.

SİVAS’TA UYGULAMA NOKTASINDA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, AKARYAKIT İSTASYONUNDA PARK...

SİVAS’TA UYGULAMA NOKTASINDA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, AKARYAKIT İSTASYONUNDA PARK HALİNDEKİ 2 TIRA ÇARPTI. MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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