yerel müdahale ve destek süreci:

Bursa Yıldırım ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin eczanelerdeki veresiye kayıtlarına müdahale edildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 7 kişinin ilaç katkı payı borçları kapatılarak yerel düzeyde mali bir yük hafifletildi.

Mahallede yapılan çalışma sonucunda toplamda yaklaşık 21 bin liralık borç sıfırlanırken, işlemler ihtiyaç sahiplerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilgili eczanelerle koordinasyon içinde yürütüldü.

sultan i. süleyman vakfı geleneğinin devamı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hatırlatıldığı üzere bu destek, 1547 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurulan Sultan I. Süleyman Vakfının hayır geleneğinin sürdürüldüğünü gösteriyor. Kuruluşun hayır şartı, kuruluşundan bu yana geçen 479 yıl sonrasında da bölge müdürlükleri aracılığıyla yaşama geçiriliyor.

Ayrıca yapılan çalışmanın kapsamı Türkiye geneline yayılıyor; 25 bölge müdürlüğünde yürütülen tespit çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin eczane katkı payı borçlarına destek sağlandı. Bu yaklaşım, yerel tespit ve doğrudan ödeme mekanizmasıyla borç yükünü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yetkililer, benzer uygulamaların devam edeceğini ve ihtiyaç tespiti sürecinin şeffaf biçimde yürütüldüğünü belirtti. Yerel ekiplerin ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonu sayesinde mağdurların sağlık hizmetlerine erişiminde oluşan engeller azaltıldı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TARAFINDAN 1547 YILINDA KURULAN SULTAN I. SÜLEYMAN VAKFI’NIN HAYIR ŞARTINI 479 YIL SONRA DA YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYOR.