Bursa'da yağışlara karşı seferberlik: ekipler kritik noktalarda 24 saat hazır

Bursa'da yağış alarmı: ekipler sahada yoğun çalışmalar yürütüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartları uyarısı üzerine tüm birimlerini seferber etti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında çalışmalar hızlandırıldı ve riskli noktalarda önlemler artırıldı.

organizasyon ve sahadaki kapasite:

AKOM koordinasyonunda görev alan birimler arasında BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa İtfaiyesi, Tarım Peyzaj A.Ş, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü bulunuyor. Sahada, 12 jetting, 5 vaktör, 6 vidanjör, 3 JCB kepçe, 3 ekskavatör ve 3 inşaat aracı olmak üzere toplam 33 araç ve 72 personel görev alıyor. Ekipler ızgara tıkanıklıkları, kanalizasyon hattı ve baca taşmaları ile baskın kaynaklı su tahliyesi gibi olumsuzluklara müdahale ediyor.

saha çalışmaları ve vatandaşlara uyarılar:

Büyükşehir, sonbahar yağışları öncesinde kent genelinde mazgal temizliği yapmış; kritik noktalarda düzenli kontroller gerçekleştirerek ekip ve araçları hazır hale getirmişti. Hazırlıklar, yoğun yağışla birlikte sahada etkisini gösterdi ve ana arterlerdeki battı-çıktı noktalarında su birikmesi veya ulaşımı aksatacak sorunlar yaşanmadı.

Saha ekipleri bugüne dek 17 ilçeden gelen 766 ihbara müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yağış süresince ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇTİ.