Siverek'te fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi: 5 işletmeye ceza

Siverek'te yürütülen denetimlerin kapsamı

Siverek Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki fırınlarda halk sağlığının korunması ve üretim şartlarının uygunluğunun sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde hem üretime ilişkin teknik kriterler hem de işletmelerin genel hijyen düzeyi incelendi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

denetimlerde hangi unsurlar kontrol edildi:

Ekipler, fırınlarda öncelikle ekmeklerin gramajı ve fiyat etiketi uygulamalarını gözden geçirdi. Bunun yanı sıra üretim şartları, işletmelerin genel temizlik ve hijyen durumu, çalışanların kişisel temizliği ile üretim alanlarının uygunluğu ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Tespit edilen eksiklikler kayda geçirilip işletme sahiplerine sözlü olarak bildirildi.

uyarılar ve uygulanan işlemler:

Denetimlerde uygunsuzluk belirlenen işletme sahiplerine, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Kurallara uymadığı belirlenen 5 işletmeye idari ceza uygulanırken, diğer işletmeler de eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarıldı.

Zabıta Memuru Celal Koyuncu, denetimlerle ilgili olarak şunları kaydetti: "İlçemizde faaliyet gösteren fırın işletmelerine yönelik ekmek gramajı, genel temizlik kuralları, genel hijyen kuralları ve fiyat etiketiyle ilgili denetimler yaptık. Denetimler esnasında olumsuzluk gördüğümüz 5 tane işletmeye ceza işlemi uygulandı. Halk sağlığını korumak amacıyla fırınlara yönelik denetimler aralıksız bir şekilde devam edecektir".

Yetkililer, denetimlerin rutin olarak süreceğini ve vatandaşların sağlığı ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

SİVEREK'TE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE ÜRETİM ŞARTLARININ UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ FIRINLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. KURALLARA UYMADIĞI TESPİT EDİLEN 5 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.