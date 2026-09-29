Sağlığa yatırım: belediye Dilovası Devlet Hastanesine renkli ultrason cihazı bağışladı

bağışın sağlık hizmetlerine etkisi:

Dilovası Belediyesi, ilçedeki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırma hedefiyle renkli ultrason cihazını Dilovası Devlet Hastanesi'ne hibe etti. Belediye tarafından sağlanan bu ekipmanın, hastanenin tanı ve görüntüleme kapasitesini güçlendirerek tetkik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmesi bekleniyor.

Cihazın devreye alınmasıyla birlikte, özellikle acil ve poliklinik servislerinde görüntüleme bekleme sürelerinin azalması ve doğru tanıya ulaşma sürecinin kısalması planlanıyor. Bu tür teknolojik desteklerin yerel sağlık altyapısına katkısı, hasta konforu ve sağlık hizmetlerinin bütüncül etkinliğini artırma açısından önemli görülüyor.

ziyaret ve teşekkür töreni:

Hibe sürecinin tamamlanmasının ardından Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz ile İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nu makamında ziyaret etti. Hastane yöneticileri, cihazın ilçedeki sağlık hizmetlerine katacağı değere dikkat çekerek desteklerinden dolayı başkana teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömeroğlu, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: "İnsanımızın sağlığına katkı sunan her hizmeti son derece kıymetli görüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı, etkin ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla temin ettiğimiz ultrason cihazını Dilovası Devlet Hastanemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu cihazın teşhis ve tedavi süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Belediyenin bu tür yatırımları, yerel sağlık kurumlarının kapasitesini destekleyerek hem hasta memnuniyetini hem de sağlık personelinin çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Hastanenin yeni cihazla birlikte hizmet akışını nasıl optimize edeceği önümüzdeki dönemde takip edilecek.

DİLOVASI BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN SAĞLIK İMKANLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA DİLOVASI DEVLET HASTANESİNE RENKLİ ULTRASON CİHAZI BAĞIŞLADI.