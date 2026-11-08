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Erken gelen kar Sarıbıyık'ta çocukların oyun alanı oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Sarıbıyık köyüne sabah gelen kar, beyaz örtü yaratarak çocuklara kar topu ve neşe dolu oyun saatleri sundu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:42

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Erken gelen kar Sarıbıyık'ta çocukların oyun alanı oldu

Sarıbıyık'ta sabahın beyazlığı:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü. Karla kaplı sokaklar ve tarlalar, gündelik yaşamı kısa süreliğine duraksatırken ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerini andırdı.

Çocuklar karı oyunla karşıladı:

Köy sakinlerinden İbrahim Kılıç, yağışın bu yıl kışı erken getirdiğini vurguladı ve gözlemlerini paylaştı. "Bu sene kış erken geldi. Kar kendini bıraktı, şu an güzel bir manzara var. En çok çocuklar sevindi. Çocuklarımız kar topu oynuyor, eğleniyor"

Yağış sonrası oluşan beyaz örtü, özellikle çocukların enerjisini yükseltti; onlar kar topu oynayarak, birbirleriyle yarışarak ve kardan şekiller yaparak sabahı eğlenceye çevirdi. Yetişkinler ise çocukların neşesine tanıklık ederek görüntüleri kaydetti.

Kısa süren kar yağışı köyde günlük rutini etkilese de, oluşan manzara ve çocukların neşesi Sarıbıyık'ta renkli anlara sahne oldu.

AĞRI’DA KAR YAĞIŞI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

AĞRI’DA KAR YAĞIŞI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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