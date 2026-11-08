Saltukova'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Saltukova mevkiinde tek araçlı kaza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Yol üzerinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Olayda aracın plakası 06 CRD 131 olarak kayıtlara geçti.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücünün durumu ağır yaralı olarak değerlendirildi.

Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin olay yerinde gerçekleştirilen müdahaleler, ekiplerin koordinasyonuyla yürütüldü.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; ekipler, kazanın nedenini belirlemeye yönelik inceleme yapıyor. Olayla ilgili değerlendirmeler tamamlandıkça yetkililer tarafından bilgi verileceği bildirildi.

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