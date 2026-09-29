Dolar 48,9944 +0,02%
Euro 55,5843 -0,22%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.626,73 +0,92%
EUR/USD 1,1342 -0,27%
Brent Petrol 95,93 -1,94%
--°

Uşak'ta kamyonetin çarpmasıyla 3 ağır yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarında duran 35 ADP 476 plakalı otomobile ve dışarıda bekleyen kardeşlere çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta kamyonetin çarpmasıyla 3 ağır yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Uşak'ın Banaz ilçesi sınırlarında, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Kaplangı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 10 NU 018 plakalı kamyonetin sürücüsü N.T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında durmakta olan 35 ADP 476 plakalı otomobile ve aracın dışında bekleyen iki kardeşe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

yaralılar ve müdahale:

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ile dışarıda bulunan Ferhat T. (33) ve kardeşi Fatih T. (27)'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır ve hayati tehlike taşıdığını bildirdi.

soruşturma ve güvenlik:

Kaza sonrası güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterilirken, trafik ve adli makamlar tarafından soruşturma devam ediyor. Bölgedeki trafik akışı, ilk müdahale ve inceleme çalışmaları süresince kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, benzer kazaların önüne geçilebilmesi için sürücülerin hız ve yol koşullarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar, soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN YOL KENARINDA DURAKLAYAN OTOMOBİLE VE ARACIN...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN YOL KENARINDA DURAKLAYAN OTOMOBİLE VE ARACIN DIŞINDA BEKLEYEN ABİ KARDEŞE ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor
images

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi
images

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü
images

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan