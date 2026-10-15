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Bursasporlu Iheanacho, efsane isimlerin 9 maçlık rekorunu aştı

Trendyol 1. Lig'de Bursaspor'un forveti Kelechi Iheanacho, Muğlaspor maçında gol atarak üst üste 10 maçlık seriye ulaşarak Türk futbolunda rekor kırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursasporlu Iheanacho, efsane isimlerin 9 maçlık rekorunu aştı

Bursaspor'da yeni bir dönem:

Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor'un forveti Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşılaşmasında fileleri sarsarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a çıkardı. Nijeryalı golcünün bu performansı, Türk futbolunda uzun süre konuşulacak bir başarıya dönüştü.

Geçmiş rekorların gerisinde bırakılması:

Tarihte daha önce Metin Oktay 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla ve Saffet Sancaklı 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atmıştı. Iheanacho, bu iki efsane ismin 9 maçlık serisini geride bırakarak sıra dışı bir istatistik elde etti.

Bursaspor kulüp tarihi ve kaydedilen adımlar:

Bursaspor açısından da kayda değer bir gelişme yaşandı. Iheanacho, daha önce Mardin 1969 Spor karşısında attığı golle 9 maçlık seriyi yakalamış ve kulübün eski golcüsü Fernandao'nun 2014-2015 sezonunda elde ettiği 8 maçlık seriyi aşmıştı. Muğlaspor karşılaşmasıyla bu ivme bir adım daha ileri taşındı.

Bu tür uzun soluklu gollük performanslar, hem takım içindeki düzene hem de forvetin istikrarına işaret ediyor. Iheanacho'nun gol serisi, taraftar beklentilerini ve kulübün sezon hedeflerini doğrudan etkileyen bir dinamik oluşturuyor.

Teknik ekip ve yönetim açısından da böyle bir seri, maç planlamasında ve transfer stratejilerinde yeni değerlendirmelere yol açabilir. Bursaspor adına kaydedilen bu rekor, sezonun kalan bölümünde hem motivasyon kaynağı hem de rakipler için uyarı niteliğinde.

Sonuç olarak, Kelechi Iheanacho'nun üst üste 10 maçta gol atması, hem bireysel bir başarı hem de Bursaspor tarihine geçen somut bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

BURSASPOR&#039;UN SANTRFORU KELECHİ IHEANACHO VE SAFFET SANCAKLI&#039;NIN 9 MAÇLIK GOL SERİSİNİ GERİDE...

BURSASPOR'UN SANTRFORU KELECHİ IHEANACHO VE SAFFET SANCAKLI'NIN 9 MAÇLIK GOL SERİSİNİ GERİDE BIRAKAN PERFORMANSIYLA TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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