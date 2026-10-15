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Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

Durres'te devam eden Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milliler 2 altın, 3 gümüş kazanarak toplamı 25'e yükseltti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

milli takımın günlük bilançosu:

Arnavutluk'un Durres kentinde süren Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde ay-yıldızlı sporcular 2 altın ve 3 gümüş madalya daha kazanarak organizasyondaki toplam madalya sayısını 12 altın, 10 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 25'e çıkardı.

engin kara'nın şampiyonluğu:

U23 erkekler 70 kilo kategorisinde podyuma çıkan Engin Kara, koparmada 137 kilo ve toplamda 301 kilo dereceleriyle iki altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu oldu. Kara, silkmede yaptığı 164 kiloluk kaldırışla silkmede gümüş madalya kazandı. Madalyasını müsabakaları salonda takip eden Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes takdim etti.

kadınlarda gümüş madalyalar ve diğer sonuçlar:

U23 kadınlar 61 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Karagöz, koparmada 93 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti; silkmede 110, toplamda ise 203 kilo derecesi kaydedildi. Genç kadınlar 61 kiloda yarışan Yezda Akar silkmede 111 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olurken, koparmada 82 ve toplamda 193 kilo ile müsabakayı tamamladı. Aynı kiloda podyuma çıkan Buse Er ise koparmada 88, silkmede 103 ve toplamda 191 kilo derecesiyle yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

ARNAVUTLUK’UN DURRES ŞEHRİNDE DÜZENLENEN GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI&#039;NIN DÖRDÜNCÜ...

ARNAVUTLUK’UN DURRES ŞEHRİNDE DÜZENLENEN GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI'NIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE MİLLİ SPORCULAR, 2 ALTIN VE 3 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI. ORGANİZASYONDA AY-YILDIZLILARIN TOPLAM MADALYA SAYISI İSE 12 ALTIN, 10 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ OLMAK ÜZERE 25'E ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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