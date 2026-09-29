Bursa'ya hizmet sektöründe nitelik atışı: BTSO Osmangazi mesleki eğitim merkezini yeniledi

BTSO, hizmet sektörüne yönelik modern bir eğitim alanı kazandırdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kentteki mesleki eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi’nin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Sınav ve Eğitim Salonunu yeniledi. Toplam 400 metrekarelik alana sahip atölye, teknolojik gelişmelere uygun şekilde modernize edilerek yeni eğitim döneminde öğrencilerin kullanımına sunuldu.

merkezin teknik donanımı ve kapasitesi:

Merkezde hem teorik hem uygulamalı eğitimlerin yapılabileceği bir düzenleme gerçekleştirildi. İçeride 20 koltuk kapasiteli salonlar bulunuyor; cilt bakımı ve makyaj, kadın kuaförlüğü ve erkek kuaförlüğü alanlarında eğitim veriliyor. Merkez bünyesinde sunulan programlarla bugüne kadar 1.300 kişi eğitim aldı ve alınmaya devam ediyor. BTSO yetkilileri, alanın ulusal ve uluslararası standartlara uygun müfredatlar çerçevesinde iş dünyasıyla doğrudan eşleştirilen bir yapı sunduğuna dikkat çekti.

eğitim, istihdam ve yerel ekonomik etki:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, açılış programında merkezlerin iş dünyası ile gençler arasında köprü kurduğunu vurguladı ve BTSO’nun sadece sanayi değil hizmet, sağlık ve turizm gibi alanlarda da kentine katkı sunduğunu belirtti. Burkay, Türkiye genelindeki 367 oda ve borsa arasında bu ölçek ve donanımda bir çıraklık merkezini hayata geçiren tek oda olduklarını ifade etti ve projenin BTSO’nun 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmaların bir parçası olduğunu aktardı.

İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa’da mesleki eğitime verilen önem sonucunda öğrenci sayısının 80 bine ulaştığını belirterek BTSO ile yürütülen iş birliğinin bu başarıda kritik rol oynadığını söyledi. Çokgezer, atölyelerde ahilikten gelen helal üretim ve dürüst kazanç kültürünün de nesilden nesle aktarılmasının hedeflendiğini ekledi.

BTSO Meclis Üyeleri ve sektör temsilcileri de merkezin gençlerin mesleki bilgi ve beceri kazanmasına önemli katkı sağlayacağını, firmaların atölyeyi lansman ve uygulama alanı olarak aktif kullandığını belirtti. Meclis Üyesi Ali Bocan, hizmete sunulan atölyelerde eğitim alan gençlerin istihdam eden işletmelerin devlet teşviklerinden yararlanabildiğini dile getirdi.

Genel olarak proje, Bursa’nın hizmet sektöründeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya, mesleki eğitim programları aracılığıyla istihdama doğrudan katkı sağlamaya ve kentin eğitim-iş dünyası entegrasyonunu güçlendirmeye odaklanıyor. BTSO yetkilileri ayrıca benzer yatırımların artarak devam edeceğini belirtti ve merkezden mezun olacak gençlerin hem meslek sahibi hem de toplumsal estetiğe katkı sunan bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığını vurguladı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), SEKTÖRLERİN NİTELİKLİ İSTİHDAM İHTİYACINA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, BTSO’NUN DESTEKLERİYLE YENİLENEN OSMANGAZİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SINAV VE EĞİTİM SALONU, YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNULDU. TOPLAM 400 METREKARELİK ALANA SAHİP MERKEZ, TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYGUN ŞEKİLDE MODERNİZE EDİLEREK ÖĞRENCİLERİN TEORİK VE UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİMLERİNİ ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ DONANIMLARLA ALABİLECEKLERİ MODERN BİR EĞİTİM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.