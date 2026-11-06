Butgem'de özel öğrenciler dijital izlerini güvenle bırakmayı öğrendi

kapanış töreni ve katılımcılar:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, özel öğrencilerin dijital teknolojileri bilinçli ve güvenli kullanmalarını amaçlayan "Dijital İz’imin Farkındayım 2.0" projesinin kapanış törenine ev sahipliği yaptı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları törenle takdim edildi.

Törene BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Asil, proje paydaşları, öğrenciler ve eğitmenleri katıldı. Katılımcılar, projeyle özel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere ilişkin farkındalık kazandıklarını ve yeni beceriler edindiklerini vurguladı.

eğitimin amaçları ve paydaş desteği:

Proje, özel öğrencilerin dijital ortamlarda güvenli davranış geliştirmesini, dijital izlerin farkına varmasını ve teknolojiyi üretken biçimde kullanmalarını hedefledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan törende, kapsayıcı eğitim anlayışının önemine değinerek, çocukların teknolojiyi dışlamak yerine bu ortamda bilinçli hareket etmeyi öğrenmelerinin korunma açısından daha etkili olduğunu belirtti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Asil ise dijital izlerin ve olası risklerin farkında olmanın önemine dikkat çekti ve projenin dezavantajlı öğrencilerin dijital dünyaya uyum sağlamasına katkı sunduğunu ifade etti. Projenin yürütülmesinde Bursa Uludağ Üniversitesi de paydaş olarak destek verdi.

eğitim içerikleri ve uygulamalı atölyeler:

Program kapsamında katılımcılara dijital güvenlik, yapay zekâ, dijital bağımlılık farkındalığı ile ilgili eğitimler verildi. Ayrıca öğrenciler için masal oluşturma ve origami gibi yaratıcı atölyeler düzenlenerek dijital becerilerin yanında farklı deneyimler edinmeleri sağlandı.

BUTGEM'de gerçekleştirilen üç boyutlu modelleme eğitimleriyle öğrenciler, dijital tasarım süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Bu uygulamalar, teknolojinin sunduğu imkânları tanıma ve üretken kullanma becerisini öne çıkardı.

Programın sonunda eğitimleri tamamlayan tüm öğrencilere ve eğitmenlere sertifikaları takdim edildi. Proje paydaşları, edinilen kazanımların öğrencilerin ufkunu genişleteceğine ve geleceklerine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) EĞİTİM VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BUTGEM, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANMALARINI DESTEKLEYEN "DİJİTAL İZ’İMİN FARKINDAYIM 2.0" PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJENİN KAPANIŞ TÖRENİNDE, EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.