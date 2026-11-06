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Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı

İhsaniye'deki silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Hilal Mete, meslektaşları, öğrencileri ve yetkililerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı

Törene ilişkin detaylar

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesiyle tören alanına getirildi. Genç öğretmenin naaşı Türk bayrağına sarılı olarak alana getirildi; yakınları ve katılımcılar derin bir yas yaşadı.

Tören alanındaki görüntüler:

Tören boyunca yükselen feryatlar ve sinir krizleri dikkat çekti. Meslektaşları ve öğrencileri tabuta sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze merasimine katılanlar arasında Vali Dr. Naci Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile il protokolü üyeleri, çok sayıda vatandaş, öğretmen ve öğrenci yer aldı. Protokol temsilcileri aileye taziyelerini iletti.

Saldırıya ilişkin bilgiler:

Olayda, cinayet zanlısı Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda toplam 8 kişi yaşamını yitirmişti. Hilal Mete’nin cenaze namazı kılındı ve helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere tören sonrası Bayraktepe Mezarlığı’na götürüldü.

Ayrıca olayda hayatını kaybeden Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş İhsaniye ilçesinde, İsmail Şen ise İscehisar ilçesinde toprağa verildi. Tören ve definler, yakın çevre ve eğitim camiası için derin bir yas ortamı oluşturdu.

Gelişmeler ve resmi açıklamalar takip edilmeye devam ediliyor; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRILARDA KATLEDİLEN...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRILARDA KATLEDİLEN ÖĞRETMENLERDEN HİLAL METE, MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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