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geri dönüştürülen atık Kentkart'a para değeri olarak yüklenecek

Gebze'de mobil atık aracı, geri dönüştürülebilir atıklarını teslim edenlere Kentkart'a yüklenecek puan veriyor; puanlar toplu ulaşımda kullanılacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

geri dönüştürülen atık Kentkart'a para değeri olarak yüklenecek

Gebze'de kentkart için atık teslimatı başlıyor:

Gebze Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevre bilincinin artırılması hedefiyle mobil atık toplama aracı uygulamasını hayata geçiriyor. Vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri atıkları belirlenen noktalarda araca teslim ederek karşılığında Kentkart'larına puan yükletebilecek. Uygulama, hafta içi her gün farklı noktalarda hizmet verecek.

Sistemde teslim edilen atıklar türüne göre kilogram bazında değerlendirilecek ve belirlenen puan tarifesi doğrultusunda vatandaşların hesaplarına tanımlanacak. Her 1 puan 1 TL değerinde olacak ve biriken puanlar Kentkart'a aktarılmak suretiyle toplu ulaşımda kullanılabilecek. Örneğin 1 kilogram plastik atık teslim eden vatandaşın hesabına 3 puan (3 TL) tanımlanacak.

Puanlama sistemi:

Atık türlerine göre kilogram başına verilecek puanlar şu şekilde belirlendi: plastik 3 puan, cam 1 puan, metal 4 puan, karışık ambalaj 2,5 puan, bitkisel atık yağ 15 puan, elektrikli ve elektronik atık 3 puan ve atık pil 0,5 puan. Teslim edilen atıkların kilogramı üzerinden hesaplanan puanlar, oluşturulan tarifeye göre vatandaşların hesaplarına yansıtılacak.

Toplama noktaları ve hedefler:

Mobil atık toplama aracı, hafta içi her gün farklı noktalarda halkın hizmetine sunulacak. Uygulama kapsamında kabul edilecek atıklar arasında kağıt ve karton, plastik, cam, metal, karışık ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar ile atık piller yer alıyor. Vatandaşların doğrudan katılımıyla atıkların kaynağında ayrı toplanması teşvik edilecek.

Belediye, bu uygulamayla çevre kirliliğinin azaltılmasını, doğal kaynakların korunmasını ve geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesini amaçlıyor. Uygulama aynı zamanda çevreye duyarlı davranışların Kentkart üzerinden somut bir ekonomik kazanca dönüşmesini sağlayarak geri dönüşümü teşvik etmeyi hedefliyor.

GEBZE’DE VATANDAŞLAR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARINI TESLİM EDEREK KENTKART’LARINA PARA...

GEBZE’DE VATANDAŞLAR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARINI TESLİM EDEREK KENTKART’LARINA PARA KARŞILIĞI PUAN YÜKLETEBİLECEK. MOBİL TOPLAMA ARACI, HAFTA İÇİ HER GÜN FARKLI NOKTALARDA HİZMET VERECEK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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