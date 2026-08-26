Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yılı çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelerek Vali Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyaret, valilik önünde gerçekleştirilen karşılama töreniyle başladı ve protokol eşliğinde valilik makamına geçilmesiyle sürdü.

karşılama ve tören adımları:

Valilik önünde düzenlenen karşılama töreninde Kurtulmuş polis mangası tarafından selamlandı. Ardından, il protokolüyle birlikte kortej halinde valilik makamına geçen Kurtulmuş'u çocuklar çiçek takdimiyle uğurladı. Misafirler makamda bir araya gelerek anma programının gerektirdiği resmi işlemleri yerine getirdi.

görüşme ve programın seyri:

Valilik makamında şeref defterini imzalayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, imzanın ardından devam eden görüşmelerini protokol üyeleriyle sürdürdü. Ziyaretin ilerleyen bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve program çerçevesinde anma etkinliklerine katılım süreceği belirtildi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, BÜYÜK TAARRUZ'UN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ÇERÇEVESİNDE GELDİĞİ AFYONKARAHİSAR'DA VALİ DR. NACİ AKTAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ