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erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona akademisinin Lefkoşa kampının iptalini amaçlayan girişimleri diplomatik olarak görülebileceğini, ancak bunun "insani hezimet" olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet

erhürman tepkisini net ifadelerle dile getirdi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İspanyol futbol kulübü Barcelona’nın akademisinin Lefkoşa’da düzenlemeyi planladığı futbol kampına yönelik iptal girişimlerine sert tepki gösterdi. Erhürman, çocukların ve gençlerin spor yapma haklarının kısıtlanmasına yönelik çabaları diplomatik bir kazanım saymanın mümkün olduğunu ancak bunun insani açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erhürman, "Bir insan olarak görüşüm çok açık. Ben, herhangi bir Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum gencin, Kıbrıs sorunu dolayısıyla dünyanın başka ülkelerindeki gençlerin sahip olduğu fırsatlardan mahrum kalmasını istemem" sözleriyle gençlerin fırsatlara erişiminin önemine dikkat çekti.

hukuki perspektif: katılım tanıma anlamına gelmez:

Hukukçu kimliğiyle de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman, KKTC’de gerçekleştirilecek etkinliklere yurt dışından katılımın o ülkenin KKTC’yi tanıdığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Erhürman, bunun Türkiye örneğine benzetilebileceğini ifade ederek, "Türkiye’de yapılacak herhangi bir organizasyonda Kıbrıslı Rum gençlerin yer almasının Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıdığı anlamına gelmeyeceği gibi" dedi.

Bu tür organizasyonların siyasi çerçevede değerlendirilmesini doğru bulmadığını söyleyen Erhürman, siyasi tartışma varsa 2004 sonrası dönemde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi yetkili organlarının izolasyonların kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlanması gerektiğini belirtti.

gençlik, güven ve işbirliği çağrısı:

Erhürman, Kıbrıs’ta güven inşa etmenin gençler arasındaki güvenin tesisiyle başladığını vurguladı. Müzakere masasına oturulduğu ilk günden itibaren çocukların ve gençlerin ortak spor etkinlikleriyle bir araya getirilmesini savunduğunu hatırlattı.

Festivalin iptal ettirilmesi veya çocukların futbol oynamasını engelleme yönündeki girişimler için Erhürman, "Festival iptal ettirmeyi, çocukların futbol oynamasını engelleme yönünde girişim yapmayı... diplomasiye nereden baktığınıza bağlı olarak ‘diplomatik zafer’ adıyla anabilirsiniz. Ama insani açıdan baktığınızda, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır" ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın sözleri, spor ve kültür etkinliklerinin politikadan bağımsız tutularak gençlere yönelik fırsatların artırılması gerektiğini savunan bir yaklaşımı öne çıkarıyor. Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin eşit fırsatlarla buluşmasının hem bireylerin hem de toplumların yararına olacağını tekrarladı.

Barcelona akademisinin Lefkoşa kampına ilişkin tartışma, Kıbrıs bağlamında spor, diplomasi ve insan hakları arasındaki hassas dengelere dair tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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