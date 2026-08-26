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Trump'ın şartı: suudi arabistan nükleer anlaşması israil ile normalleşmeyle ilerleyecek

Reuters'a göre Trump, Temmuz'da imzalanan Suudi Arabistan'la sivil nükleer anlaşmayı Kongre'ye gönderdi; anlaşma, İsrail ile normalleşme şartına bağlandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump'ın şartı: suudi arabistan nükleer anlaşması israil ile normalleşmeyle ilerleyecek

ABD başkanı anlaşmayı Kongre'ye gönderdi

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump Temmuz ayında yapılan Suudi Arabistan ile sivil nükleer enerji anlaşmasını inceleme için Kongre'ye gönderdi. Haberde, söz konusu anlaşmanın ABD şirketlerinin Suudi Arabistan'a sivil nükleer teknoloji ihraç etmesine imkan tanıyacağı belirtildi.

ne söylendi:

Reuters, haberi adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkiliye dayandırdı. Yetkili, "Başkan’ın pozisyonu değişmedi. Anlaşma ancak Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmalarına (İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi) katılırsa ilerleyecektir" sözlerini aktardı. Haberde, anlaşmanın pazartesi günü Kongre'ye gönderildiği vurgulandı.

izlenecek süreç ve beklenti:

Habere göre anlaşmanın incelenmek üzere bugün komitelere sunulması bekleniyor. Kongre süreci ve komitelerin değerlendirmeleri, anlaşmanın yürürlüğe girip girmeyeceğine karar verecek ana aşamalar olacak. Kaynağın ifadesi, yürürlüğe girme koşulunun Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine bağlandığını net biçimde ortaya koyuyor.

Bu gelişme, sivil nükleer işbirliği ile bölgesel diplomasi arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor; Beyaz Saray kaynaklarının açıklaması, enerji alanındaki anlaşmaların dış politika öncelikleriyle doğrudan ilişkilendirilebileceğini gösteriyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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