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Sıcacık destek: Antalya'nın aşevinden her gün binlerce porsiyon çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez aşevinde hazırlanan ve günlük 2 bin porsiyonlu sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak ulaştırılıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

Sıcacık destek: Antalya'nın aşevinden her gün binlerce porsiyon çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez aşevinde üretim ve dağıtım sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, çalışma gününe merkez aşevini ziyaret ederek başladı. Özdemir, aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerin hazırlanma sürecini yerinde inceledi ve mutfakta görevli personele katılarak yemekleri sefer taslarına koydu. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz de hazır bulundu.

Aşevi kapasitesi ve dağıtım detayları:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki merkez aşevinde, günlük 1.300 porsiyon hazırlanıyor. Buna ek olarak Alanyada 400, Manavgatta 300 porsiyon olmak üzere toplamda günlük 2.000 porsiyon ve yıllık 7.000 porsiyon dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi. Hazırlanan yemekler, engelli bireylere, yemek yapamayacak durumda olan yaşlılara ve sosyo-ekonomik durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Günlük rutin, özel dönemler ve toplumsal etkisi:

Özdemir, aşevi faaliyetlerinin sadece günlük sıcak yemek dağıtımıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. Ramazan ayındaki iftar yemekleri, aşure ikramları, üniversite öğrencilerine sınav döneminde sıcak çorba dağıtımı ve afetlerde mobil aşevi hizmetleriyle toplumun farklı kesimlerine destek sağlandığını aktardı. Özdemir, çalışanların sabahın erken saatlerinden itibaren başladıkları yoğun emek için teşekkür etti ve aşevinin insanların en zor anında yanlarında olduğuna dikkat çekti.

Operasyon ve eş zamanlı kurum ziyaretleri:

Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Özdemir, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin bulunduğu dağıtım araçlarını uğurladı. Ayrıca aşevi yerleşkesinde bulunan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, GÜNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, GÜNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ AŞEVİNDE BAŞLADI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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