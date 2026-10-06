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Büyükbaşların karayola çıkışı kazaya neden oldu: üç genç yaralandı

Doğubayazıt'ta gece yola çıkan büyükbaşlara çarpan otomobilde 3 genç yaralandı; biri kafa tası kırığı nedeniyle yoğun bakıma alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Büyükbaşların karayola çıkışı kazaya neden oldu: üç genç yaralandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Kaza, gece saatlerinde Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzerindeki Karabulak köyü yolunda meydana geldi. Yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan 3 genç yaralandı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hızla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin kafa tası kırığı tespit edilerek yoğun bakıma alındığı, diğer iki kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

kaza sonrası süreç:

Kaza ile ilgili olarak olay yerinde ilk müdahaleler sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralıların tedavisi için hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Mevcut haber kaynağında kazanın ayrıntılı sebeplerine ilişkin ek bilgi yer almamaktadır.

DOĞUBAYAZIT’TA HAYVANLARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DOĞUBAYAZIT’TA HAYVANLARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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