D-100'de Trafiradar uygulaması: hız sınırını aşana doğrudan ceza

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla D-100 kara yolu üzerinde Trafiradar uygulamasını devreye aldı. Öğle ve akşam saatlerinde gelen ihbarlar ile artan kural ihlalleri üzerine başlatılan denetimler, güzergah üzerinde geniş çaplı kontrol yapılmasını sağladı.

denetimin işleyişi ve hız limiti:

Uygulamada sistem, hız sınırını aşan araçları anlık olarak tespit ederek kayda alıyor ve sürücülerin plakalarına doğrudan ceza kesiliyor. Bölgedeki hız sınırı 70 kilometre olarak belirlendi; kurala uymayan çok sayıda sürücü Trafiradar sistemi tarafından tespit edildi.

ceza tutarları ve takip:

Denetimler kapsamında kesilen para cezalarının alt sınırı 2 bin lira olurken, ihlalin derecesine göre bu miktarın 30 bin liraya kadar ulaşabildiği bildirildi. Yetkililer, güzergahtaki hız denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini ve Trafiradar uygulamasının trafik kurallarına uyumu artırmayı hedeflediğini açıkladı.

BOLU'DA D-100 KARA YOLUNDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN 'TRAFİRADAR' DENETİMLERİNDE, HIZ SINIRINI AŞAN SÜRÜCÜLERİN PLAKALARINA 2 BİN LİRADAN 30 BİN LİRAYA KADAR CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR.