okullarda temizlik koşulları meclis gündeminde

Baki Ersoy’dan TBMM’ye yazılı soru önergesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, okullarda temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının sürdürülebilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplandırmasını talep ettiği yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu. Ersoy’un girişimi, eğitim kurumlarında temizlik hizmetlerinin düzenli sağlanması ve denetlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi talep ediyor.

önergede hangi konular yer alıyor:

Ersoy önergesinde öncelikle okulların temizlik personeli ve malzeme ihtiyaçlarının nasıl planlandığını sordu. Ayrıca, Toplum Yararına Program (TYP) çalışma takviminin okul hazırlıklarıyla uyumlu yürütülmesine yönelik hangi çalışmaların yapıldığı ve temizlik hizmetlerinin hangi aralıklarla kontrol edildiği hakkında detaylı bilgi talep edildi.

Ersoy’un açıklaması ve takip vurgusu:

Ersoy, sosyal medya paylaşımında önergeyi ve amaçlarını şu sözlerle paylaştı: "Okullarımızda temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının sürdürülebilmesi amacıyla; okullarımızın temizlik personeli ve malzeme ihtiyaçlarının planlanması, TYP çalışma takviminin okul hazırlıklarıyla uyumlu yürütülmesi, temizlik hizmetlerinin düzenli kontrol edilmesi başlıklarında hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Eğitim ortamlarımızın niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların takipçisi olacağız".

Önerge, okullarda hijyen sürdürülebilirliğinin sağlanması ve uygulama mekanizmalarının şeffaflaştırılması açısından Bakanlık tarafından verilecek yanıtla birlikte takip edilecek. Ersoy’un talebi; planlama, koordinasyon ve düzenli denetim uygulamalarına dair ayrıntıları tespit etmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, OKULLARDA TEMİZ VE SAĞLIKLI EĞİTİM ORTAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’İN CEVAPLAMASI İSTEMİYLE TBMM BAŞKANLIĞINA YAZILI SORU ÖNERGESİ SUNDU.