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Tekpati: minikler ve can dostları için renkli bir buluşma

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Ekim etkinliği TEKPATİ, Türk-Macar Dostluk Parkı'nda kuş ve kedi evi atölyeleri, survivor parkuru ve bilgilendirme stantlarıyla gerçekleşti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekpati: minikler ve can dostları için renkli bir buluşma

Etkinliğin amacı ve atmosferi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen TEKPATİ etkinliği, Türk-Macar Dostluk Parkı'nda çocuklar, aileler ve evcil hayvanları bir araya getirdi. Etkinlikte temel hedef, kentlilerde hayvan sevgisi ve yaşam hakkı konusunda farkındalık oluşturmak olarak belirlendi.

Atölyeler ve çocuk etkinlikleri:

Alan çocukların katılımına uygun atölyelerle renklendirildi. Küçük katılımcılar için düzenlenen kuş ve kedi evi boyama çalışmaları ile resim atölyelerinde yaratıcılık teşvik edildi; etkinlikler, hem eğitici hem de uygulamalı bir öğrenme ortamı sundu. Aileler, çocuklarının el emeği ürünlerini keyifle izledi.

Can dostlarına özel yarışmalar ve gösteriler:

Etkinliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri, evcil hayvanlar için hazırlanan survivor parkuru oldu. Sahipleriyle parkura katılan hayvanlar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı; ayrıca düzenlenen yumurta yarışı gibi geleneksel oyunlar alana renk kattı ve izleyenlere hoş anlar sundu.

Bilgilendirme stantları ve farkındalık çalışmaları:

Etkinlik alanında kurulan stantlarda katılımcılara hayvanların korunması, bakımı ve yaşam hakları konusunda bilgi verildi. Uzmanlar ve belediye görevlileri, sorulara yanıt vererek sorumluluk sahibi sahiplenmenin önemini vurguladı ve hayvan refahı ile ilgili temel bakım önerileri paylaştı.

TEKPATİ, hem eğlenceli etkinlikleri hem de bilgilendirici içeriğiyle kent içinde hayvan sevgisini pekiştiren bir buluşma olarak kayda geçti; katılımcılar etkinliğin samimi atmosferinden olumlu notlar aldı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NCE DÜZENLENEN TEKPATİ ETKİNLİĞİ, ÇOCUKLAR, AİLELER VE CAN DOSTLARI...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE DÜZENLENEN TEKPATİ ETKİNLİĞİ, ÇOCUKLAR, AİLELER VE CAN DOSTLARI BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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