büyükçekmece’de sahte savcıyla 3 milyonluk dolandırıcılık: şüpheli tutuklandı

büyükçekmece'de sahte kimlikle yapılan dolandırıcılık operasyonu

Büyükçekmece'de kendisini savcı olarak tanıtan C.A. (59), farklı zamanlarda 5 kişiyi "adli işlemlerinizi çözerim, iş bulurum" gibi vaatlerle kandırarak toplam 3 milyon 570 bin lira para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Mağdurların şikâyetleri üzerine soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili çok sayıda ihbar polise ulaştı.

olayın gelişimi:

Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli C.A.'yı son olarak Pınartepe Mahallesi'nde bir işletmede gördü ve burada düzenlenen baskınla yakaladı. Emniyetteki çalışmalarda C.A.'nın üzerinde sahte savcı kimliği bulunduğu belirtildi. Şüphelinin daha önce de "güveni kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından kayıtlarının olduğu ifade edildi.

yakalama ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında C.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen K.M. de yakalandı. K.M.'nin ise geçmişte tehdit, hakaret ve taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu ve ikametinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi. Her iki şüpheli, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayda mağdur olan 5 kişiyle ilgili süreç ve alınan zarar miktarı soruşturmanın odak noktası olmaya devam ediyor. Emniyet yetkilileri, benzer yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Büyükçekmece’de milyonluk dolandırıcılık yapan sahte savcı yakalandı