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Çağlayan Anadolu Lisesine yeni kültürel ve eğitim alanları kazandırıldı

Erzincan Çağlayan Anadolu Lisesi'ne kütüphane, konferans salonu, müzik atölyesi, mescit, kafeterya ve öğretmenler odası kazandırıldı; tesisler Marmara Üniversitesi ve yerel desteklerle açıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çağlayan Anadolu Lisesine yeni kültürel ve eğitim alanları kazandırıldı

yeni tesislerin kapsamı:

Erzincan’ın Çağlayan beldesindeki Çağlayan Anadolu Lisesinde kütüphane, konferans salonu ve müzik atölyesi başta olmak üzere yeni eğitim ve sosyal alanlar törenle hizmete açıldı. Kütüphane, konferans salonu, müzik atölyesi, mescit, kafeterya ve yenilenen öğretmenler odası okulun fiziksel imkanlarını genişletti.

hazırlık ve katkılar:

Kütüphane, Marmara Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümünün Topluma Hizmet Dersi kapsamında hazırlandı. Konferans salonu sponsorların desteğiyle oluşturuldu, müzik atölyesi ise Hollanda Can Erzincanlılar Derneğinin katkılarıyla hayata geçirildi. Ayrıca mescit Erzincan Valiliği desteğiyle tamamlandı.

katılımcılar ve amaçlar:

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay, Marmara Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülhan Acar Büyükpehlivan, öğretim görevlileri, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılışta Hacı Ömer Kartal, yeni alanların oluşturulmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Okula kazandırılan bu çok amaçlı alanların, öğrencilerin akademik gelişimini desteklemenin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılımı artıracağı vurgulandı. Yeni tesislerin eğitim ortamına sağladığı katkıların sürdürülebilir olması için kurumlar arası iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

ERZİNCAN&#039;IN ÇAĞLAYAN BELDESİNDEKİ ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİNDE, KÜTÜPHANE, KONFERANS SALONU VE MÜZİK...

ERZİNCAN'IN ÇAĞLAYAN BELDESİNDEKİ ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİNDE, KÜTÜPHANE, KONFERANS SALONU VE MÜZİK ATÖLYESİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU YENİ EĞİTİM VE SOSYAL ALANLAR TÖRENLE AÇILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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