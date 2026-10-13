Hisarcık'ta çocuklara afet bilinci aşılanıyor

Okullarda uygulamalı eğitimle afet bilinci güçlendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Hisarcık Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından başlatılan programla okullarda afet farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı, öğrencilerin olası afetlerde doğru davranış biçimlerini öğrenmesi ve kriz anlarında paniği azaltacak bilgi ve becerilerle tanışmasıydı.

Eğitim içeriği ve tatbikatların önemi:

Eğitimlerde deprem, yangın ve diğer doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler adım adım anlatıldı. Öğrencilere afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, acil durum çantası hazırlama ve okul içindeki güvenli alanların tespiti gibi pratik bilgiler verildi. Ayrıca, afet anında sakin kalmanın ve güvenli tahliye yöntemlerinin uygulanmasının önemi vurgulanarak düzenlenen tatbikatlarla edinilen bilgilerin uygulamaya dönüşmesi sağlandı.

İtfaiye ve belediyenin rolü, süreklilik ve toplumsal direnç:

Hisarcık Belediyesi İtfaiye Amirliği, eğitim ve tatbikatların afet risklerinin azaltılmasında merkezi bir rol oynadığını belirtti. Deneyimli itfaiye personelinin yürüttüğü çalışmalarla hem öğrencilerin hem de okul personelinin hazırlık seviyesinin artırıldığı bildirildi. Belediyenin amaçları arasında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve ilçenin afetlere karşı direncini yükseltmek yer alıyor. Yetkililer, afetlerin tamamen önlenemeyeceğini ancak doğru önlemler, bilinçli davranışlar ve zamanında müdahale ile kayıpların azaltılabileceğini vurguladı.

HİSARCIK’TA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ