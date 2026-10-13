Türkeli'de ahilik geleneği öğrencilerle yaşatıldı

Türkeli'de ahilik haftası programı gerçekleştirildi

Sinop’un Türkeli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında bir program düzenlendi. Etkinlik, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve ilçedeki eğitim ile esnaf camiasının temsilcileri bir araya geldi.

Programa katılanlar:

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Ünal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Anar, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel ritüeller ve vurgulanan değerler:

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Ahilik kültürünü anlatan çeşitli video gösterimleri yapıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından ahilik yemini edildi ve geleneksel şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Törende esnaflardan Gökhan Göksu tarafından bir çırağa şed kuşatılmasıyla Ahilik geleneğinin önemli ritüellerinden biri yaşatıldı. Programda meslek ahlakı, dayanışma ve ustalık geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekildi.

Etkinlik sonunda Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkı sunan öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür edilerek Ahilik Haftası kutlandı.

TÜRKELİ’DE AHİLİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLENDİ SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ.