Gebe okulunda bilinçlenme: normal doğum ve emzirmenin önemi anlatıldı

Gebe okulunda bilinçlenme:

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda bir farkındalık programı düzenlendi.

Program içeriği:

Etkinlikte sağlık ekipleri, gebelik süreci, normal doğum ile doğum sonrası dikkat edilmesi gereken konular hakkında anne adaylarını bilgilendirdi. Sunum ve açıklamalarda normal doğumun önemi ve anne sütünün bebek sağlığı açısından taşıdığı değer üzerinde duruldu.

Hedeflenen kazanımlar:

Programın hedefi, anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere daha bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve normal doğum ile emzirme konusunda farkındalığı artırmaktı. Sağlık ekipleri katılımcılara süreçlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI KAPSAMINDA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ GEBE OKULU’NDA ANNE ADAYLARINA YÖNELİK PROGRAM DÜZENLENDİ. PROGRAMDA NORMAL DOĞUM VE EMZİRMENİN ÖNEMİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMAÇLANDI.