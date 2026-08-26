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dijital dünyada gençlere rehberlik: Erfelek'te kapsamlı seminer

Erfelek'te düzenlenen seminerde gençler, teknoloji ve internet bağımlılığı, akran zorbalığı, bilinçli iletişim ve güvenli yaşam konusunda bilgilendirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:52

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EDİTÖR: İrem Özkan

dijital dünyada gençlere rehberlik: Erfelek'te kapsamlı seminer

etkinliğin amacı ve organizasyonu:

Sinop’un Erfelek ilçesinde gençlerin sosyal ve dijital yaşamda bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Etkinlik, Erfelek Gençlik Merkezi, Erfelek İlçe Müftülüğü ve Erfelek İlçe Devlet Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve Kur’an kursu öğrencileri Gençlik Merkezi’nde bir araya getirildi.

sunumun içeriği ve öncelikli konular:

Semineri Erfelek İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan bir doktor verdi. Sunumda; teknoloji ile ilişkide dikkat edilmesi gereken noktalar, telefon ve internet bağımlılığının olumsuz etkilerinden korunma yolları, akran zorbalığına karşı bilinçlenme, bilinçli iletişim kurma yöntemleri, şiddet farkındalığı ve güvenli yaşam başlıkları ayrıntılı şekilde ele alındı. Etkinlik gençlere pratik öneriler sunarak sorunların erken dönemde tanınması ve destek arama yolları üzerinde durdu.

gençlik merkezinden mesaj ve yol haritası:

Gençlik Merkezi yetkilileri, etkinliğin amacının gençleri hem dijital hem de sosyal alanda güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yetkililer, ’Sağlıklı Nesiller, Güçlü Yarınlar’ anlayışıyla düzenlenen buluşmaya katkı sunan Erfelek İlçe Müftülüğü, Erfelek İlçe Devlet Hastanesi ile sunum yapan doktora ve katılan gençlere teşekkür etti. Açıklamada ayrıca gençlerin güvenli internet kullanımı, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve olumsuz durumlarda başvurulabilecek kurumların bilinmesi gibi adımların önemine dikkat çekildi.

Seminer, katılımcılarda dijital farkındalığı artırmaya yönelik bir başlangıç hedefi taşıdı. Etkinlik sonrası yetkililer, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirterek gençlerin aileleri ve eğitim kurumlarıyla iş birliğinin önemini yeniden hatırlattı.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE GENÇLERİN SOSYAL VE DİJİTAL HAYATTA DAHA BİLİNÇLİ BİREYLER OLARAK...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE GENÇLERİN SOSYAL VE DİJİTAL HAYATTA DAHA BİLİNÇLİ BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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