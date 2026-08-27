liseli gençlerin yapay zeka asistanı mersula ile görme engellilere yeni yol arkadaşı

Mersin'de gençlerden görme engellilere yönelik yapay zeka çözümü

Mersinli lise öğrencileri, görme engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zeka destekli bir proje geliştirdi. MERSULA adlı akıllı sesli çevre asistanı, telefon kamerası ve prototip şapka aracılığıyla çevredeki nesne ve engelleri algılayarak kullanıcıyı sesli olarak yönlendiriyor. Proje, Tarsus'taki Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi bünyesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirildi.

Nasıl çalışıyor

Geliştirilen sistem iki aşamalı bir yaklaşım üzerine kurgulandı. İlk aşamada basit sensör bağlantılarıyla çalışan bir şapka prototipi üretildi; bu model, öne çıkan engellerde sensör uyarısıyla kullanıcısını bilgilendiriyor. İkinci aşamada ise bir android mobil uygulama geliştirildi. Uygulama, telefon kamerasını bir "göz" gibi kullanarak etraftaki nesneleri tanımlıyor ve bu bilgiyi sesli asistan aracılığıyla kullanıcıya aktarıyor.

Uygulama, nesneleri tanımanın yanı sıra nesneye olan mesafe ölçümünü yapabiliyor ve kullanıcıyı mesafeye göre uyarıyor. Ayrıca kaybolan eşyaları bulmaya yardımcı olacak bir "nesne bulma" özelliği de uygulamaya entegre edildi. Uygulama, kullanıcıların sokakta engellere takılmadan yürümesine, adrese yönlendirilmesine, market alışverişini kolaylaştırmasına ve ev içinde kaybolan eşyaları bulmasına olanak tanıyacak işlevsellik sunmayı hedefliyor.

Atölyenin katkısı ve öğrencilerin hedefleri

Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu Emre Aşkın, proje sürecini ve atölyenin rolünü şöyle özetliyor: "Yapay zeka tabanında bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirirken de konuyu 2’ye ayırdık. Birincisi başlangıç bir prototip örneği oluşturmaktı. Etrafımızda çok çabuk bulabileceğimiz birkaç sensör bağlantısı gerçekleştirerek ve internetten de yararlanarak basit bir şapka modeli yaptık. Bu şapka modeli, önde bir engel çıktığında sensör uyarı sistemiyle destek sağlıyor."

Aşkın, ikinci aşamayla ilgili olarak da şu ifadeleri paylaştı: "Bu uygulamada da kamerayı bir göz olarak düşündük. Bu göz yardımıyla, etraftaki nesneleri algılayan ve bu nesneleri kişisel bir asistan yardımıyla sesli olarak kullanıcıya aktaran bir model yaptık. Modelimiz, etrafımızdaki birçok nesneyi tanıyabiliyor. Nesneye olan mesafe uzaklıklarını ölçebiliyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor. Ek olarak da uygulama aracılığıyla etraftaki nesneyi bulma özelliği ekledik. Kaybettiğiniz bir nesneyi bulabiliyorsunuz."

Aşkın, donanımsal ürünlerin maliyet ve erişilebilirlik sorunlarını da göz önünde bulundurarak telefon destekli bir çözüm geliştirdiklerini belirtti. Projenin, "insanlık yararına teknoloji" kategorisindeki etkinliklere dahil edileceği ve öğrencilerin bu alanda girişimciliklerini ortaya koyacakları kaydedildi. Proje çalışmasında ayrıca Google ve Microsoft’un benzer uygulamalarından esinlenildiği ve bu çalışmaların eksiklerine odaklanılarak özelliklerin geliştirilmeye devam edildiği ifade edildi.

Gençlere yönelik eğitim ve farkındalık

Aşkın, atölyenin 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin teknoloji ve yapay zeka alanında gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Atölyede öğrencilerin hem teknik hem de iletişim becerileriyle insanlık yararına çözümler üretebilmeleri için yönlendirildiklerini belirtti. "Bunlar başlangıç ve prototipleri. Ama gençlerin bu işleri daha ileri seviyeye taşımak için önlerinde uzun bir eğitim yolculukları var," sözleriyle, projenin bir eğitim ve farkındalık sürecinin ürünü olduğunu dile getirdi.

Geliştirilen MERSULA, hem erişilebilirlik hem de maliyet etkinliği açısından telefon tabanlı bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında daha geniş kullanıcı testleri ve etkinliklerle uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

MERSİN'DE LİSELİ GENÇLER, GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ‘MERSULA' İSİMLİ AKILLI SESLİ ÇEVRE ASİSTANI GELİŞTİRDİ.