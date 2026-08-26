Gökyüzünde rekabet: Siirt'te savaşan İHA yarışı sürüyor

Siirt havalimanında teknoloji ve rekabet gökyüzünde:

TEKNOFEST kapsamında Baykar Teknoloji yürütücülüğünde ve Siirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçuşlarla sürüyor. Etkinlik, Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği insansız hava araçlarını sahada test etme fırsatı sunuyor.

Yarışmada 42 takım mücadele ediyor; aynı anda gerçekleştirilen 30 İHA uçuşu, kentteki teknoloji ve havacılık heyecanını yükseltiyor. Uçuş gösterileri ve saha içi rekabet, yerel ziyaretçilere de açık tutuluyor.

yarışmacıların hedefleri:

Erzurum'dan katılan Ata Simurg takımından Salih Niyat Güner, hazırlık süreçlerinin yoğun geçtiğini vurgulayarak, "Bizler bir yıl boyunca gecemizi gündüzümüze katmadan bu yarışma için hazırlandık. Derece bekliyoruz, çok ciddiyiz. Herkese başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İbrahim Karaca ise Casa takımıyla finalde olduklarını belirterek, "Hedefimiz bu yarışmayı kazanabilmek, birinci olabilmek, derece elde edebilmek ve nihai hedefimiz de vatana millete hayırlı bir proje üretebilmek" ifadelerini kullandı.

teknoloji, eğitim ve vizyona katkısı:

Yarışma alanında gençlerin geliştirdiği milli ve özgün teknolojiler sergilenirken, katılımcılar insansız hava araçlarının uçuşlarını yakından takip etme fırsatı buluyor. Etkinlik, gençlerin takım çalışması, mühendislik uygulamaları ve saha deneyimini artırıyor; aynı zamanda Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlıyor.

Savaşan İHA Yarışması, 3 Eylül'e kadar Siirt Havalimanı'nda devam edecek. Vatandaşlar yarışma alanını ziyaret ederek ekiplerin geliştirdiği İHA'ların mücadelelerini yerinde izleyebilecek.

SİİRT’TE TEKNOFEST SAVAŞAN İHA YARIŞMASI HEYECANI SÜRÜYOR