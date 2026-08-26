Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1519 -0,05%
Bist 14.712,03 +1,65%
Altın Gram 7.231,22 -0,42%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 84,95 -2,66%
--°

Gökyüzünde rekabet: Siirt'te savaşan İHA yarışı sürüyor

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Baykar ve Siirt Valiliği ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda 42 takım ve aynı anda 30 İHA ile devam ediyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Gökyüzünde rekabet: Siirt'te savaşan İHA yarışı sürüyor

Siirt havalimanında teknoloji ve rekabet gökyüzünde:

TEKNOFEST kapsamında Baykar Teknoloji yürütücülüğünde ve Siirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçuşlarla sürüyor. Etkinlik, Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği insansız hava araçlarını sahada test etme fırsatı sunuyor.

Yarışmada 42 takım mücadele ediyor; aynı anda gerçekleştirilen 30 İHA uçuşu, kentteki teknoloji ve havacılık heyecanını yükseltiyor. Uçuş gösterileri ve saha içi rekabet, yerel ziyaretçilere de açık tutuluyor.

yarışmacıların hedefleri:

Erzurum'dan katılan Ata Simurg takımından Salih Niyat Güner, hazırlık süreçlerinin yoğun geçtiğini vurgulayarak, "Bizler bir yıl boyunca gecemizi gündüzümüze katmadan bu yarışma için hazırlandık. Derece bekliyoruz, çok ciddiyiz. Herkese başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İbrahim Karaca ise Casa takımıyla finalde olduklarını belirterek, "Hedefimiz bu yarışmayı kazanabilmek, birinci olabilmek, derece elde edebilmek ve nihai hedefimiz de vatana millete hayırlı bir proje üretebilmek" ifadelerini kullandı.

teknoloji, eğitim ve vizyona katkısı:

Yarışma alanında gençlerin geliştirdiği milli ve özgün teknolojiler sergilenirken, katılımcılar insansız hava araçlarının uçuşlarını yakından takip etme fırsatı buluyor. Etkinlik, gençlerin takım çalışması, mühendislik uygulamaları ve saha deneyimini artırıyor; aynı zamanda Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlıyor.

Savaşan İHA Yarışması, 3 Eylül'e kadar Siirt Havalimanı'nda devam edecek. Vatandaşlar yarışma alanını ziyaret ederek ekiplerin geliştirdiği İHA'ların mücadelelerini yerinde izleyebilecek.

SİİRT’TE TEKNOFEST SAVAŞAN İHA YARIŞMASI HEYECANI SÜRÜYOR

SİİRT’TE TEKNOFEST SAVAŞAN İHA YARIŞMASI HEYECANI SÜRÜYOR

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

dijital dünyada gençlere rehberlik: Erfelek'te kapsamlı seminer
images

İş için taşınabilir yapay zekâ: Casper NevoPro P40 nasıl fark yaratıyor
images

Kırtasiyede yerli robot Ada ile okul alışverişi değişti
images

akıllı gözlükle mikro mimik analizi yapan depresyon tespit sistemi tescillendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Talas Sporcu Fabrikası'ndan çıkan dokuz yetenek Kayserispor yolunda

Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti