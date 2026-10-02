Çakırbey mevkiinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çakırbey mevkiinde tır devrildi
Van-Erciş kara yolunun Çakırbey mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yol kenarına devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralandı ve durumu bildirenlerin ihbarı üzerine ekipler olay yerine yönlendirildi.
Olay yerine yapılan müdahale
Gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, kazazedeye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının bildirimleri doğrultusunda sevk edilen ekiplerce yaralı sürücü stabilize edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve yol durumu
Kaza sonrası bölgedeki trafik ekipleri ve güvenlik birimleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve olay nedeniyle yolun belli süre aksadığı bilgisini verdi.
VAN-ERCİŞ KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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