Kocaeli’de jandarmadan eş zamanlı baskın: 6 ton 250 kilogram tütün ve 511 tarihi eser ele geçirildi

Operasyonun genel tablosu:

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 30 Eylül günü Kocaeli’de eş zamanlı arama ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan iki ayrı müdahalede hem kaçak tütün hem de tarihi eser kaçakçılığına ilişkin bulgulara rastlandı.

Kıyılmış tütün ele geçirilmesi:

Birimlerin yaptığı ilk aramada bir araçta yapılan kontrolde 6 bin 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Söz konusu tütünün piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarihi eser operasyonu:

Aynı tarihte yürütülen ayrı bir çalışmada bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 adet tarihi eser bulundu. Bu olayla ilgili olarak da şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların sürdüğü ve ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Her iki olayda da yürütülen işlemler adli mercilere intikal ettirildi.

KOCAELİ’DE JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 6 TON 250 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN İLE ROMA VE HELENİSTİK DÖNEMLERE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 511 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.