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Isparta'da şarampolde takla atan otomobil 150 metre sürüklendi, 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde D-350'de kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 150 metre şarampolde sürüklenip takla attı; kazada 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:22

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Isparta'da şarampolde takla atan otomobil 150 metre sürüklendi, 3 kişi yaralandı

kaza raporu:

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde D-350 Isparta-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olay, saat 11.30 sıralarında Çetince köyü ile Karamık mevkii arasında gerçekleşti.

kaza yeri ve olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, F.E. (50) idaresindeki 42 BY 090 plakalı otomobil Isparta'dan Konya istikametine seyrederken kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak şarampolde yaklaşık 150 metre sürüklendi, ardından su menfez kanalına çarpıp takla attı ve ters dönerek durabildi.

müdahale ve yaralıların tedavisi:

Kazayı gören Karayolları ekipleri ile yoldan geçen vatandaşlar ters dönen araçta bulunan yaralılara müdahale etti ve araçtan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri ise diğer ekipler gelene kadar yol üzerinde uyarı ve güvenlik önlemleri aldı.

Kazada sürücü F.E. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK YAKLAŞIK 150 METRE ŞARAMPOLDE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA SU MENFEZ KANALINA ÇARPIP TAKLA ATARKEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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