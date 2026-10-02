Konuralp Beyleri evinde Tokat Belediyespor'u ağırlıyor

Düzce Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonunun ilk maçında Tokat Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele 4 Ekim Pazar saat 13.00'te 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak ve takım yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

maça dair detaylar:

Antrenör Birol Gültekin yönetiminde sahaya çıkacak olan Konuralp Beyleri, kadrosunda yine Düzceli oyunculara ağırlık verdi. Genç takımdan iki 18 yaş altı sporcunun A takıma dahil edilmesi, kulübün altyapıya verdiği önemi göstermeyi sürdürüyor. Teknik ekip ve oyuncular, sezon açılışında taraftar desteğini arkasına almak için çağrı yaptı.

sezon takvimi ve hedefler:

Düzce Belediyespor, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek. Ligde ilk devre karşılaşmaları 4 Ekim-27 Aralık 2026, ikinci devre karşılaşmaları ise 9 Ocak-10 Nisan 2027 tarihleri arasında oynanacak. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, ligin zorlu fikstüründe hedeflenen performansı yakalamak için sezon boyunca istikrarlı bir kadro yapısı kurmayı amaçlıyor.

Tüm Düzceli sporseverler, Konuralp Beyleri'nin sezon açılışına davet edildi; takımın bu kritik başlangıç maçında salonda olması bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONUNUN İLK MAÇINDA TOKAT BELEDİYESPOR’U KONUK EDECEK. KONURALP BEYLERİ’NİN 18 TEMMUZ SPOR SALONU’NDAKİ SEZON AÇILIŞINA TÜM DÜZCELİ SPORSEVERLER DAVET EDİLDİ.