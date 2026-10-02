Bafra'da evde tüfek ateş aldı, apartman sakinleri panik yaşadı

Bafra'da evde tüfek ateş aldı

Samsun'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Muhtar Kadir Şahin Sokak'ta meydana gelen olayda, H.M.P. (23) iddiasına göre babasından kaldığı tüfekle evde oynadığı sırada silahın ateş almasıyla patlama oldu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği pencere camı delindi.

Olayın gelişimi:

Komşuların duyduğu silah sesi üzerine site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Patlamanın ardından evde bulunan annenin olayın etkisiyle fenalık geçirdiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi. Saçmanın camı delip geçtiği, can kaybı veya başka yaralanma bilgisi olmadığı bildirildi.

Yetkililerin müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, H.M.P.'yi olayın ardından Asayiş Büro ekiplerine teslim etti. Şüpheli, ifadesinin alınması için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlatıldı.

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