Tırın altından çıkan katil: yıllara yayılan aile trajedisi mahkemede

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli Darıca Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde 1 Nisan sabahı saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk babası Çetin Kaya işe gitmek için tırının yanına geldi. Araç çalıştırılırken, başında kask bulunan bir kişi tırın altından çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş etti. Olayda ağır yaralanan Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin ve soruşturma bulgularının değerlendirilmesiyle, saldırıyı gerçekleştiren kişinin maktulün 47 yaşındaki ağabeyi Sedat Kaya olduğu belirlendi. Sedat Kaya, olay günü saat 12.00 sıralarında polis merkezine gidip, cinayette kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler ve zaman çizelgesi:

Dosyaya giren görüntü inceleme tutanağına göre sanık saat 05.00 civarında tırın arka kısmına girip burada saklandı. Yaklaşık 2 saat 27 dakika sonra, maktulün tıra gelmesinin ardından saat 07.27'de tırın kapısını açıp kardeşine ateş ettiği tespit edildi. İddianamede sanığın, maktul araca bindikten sonra 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi. Kamera kayıtları saldırı anını saniye saniye gösteriyor.

İddianame ve deliller:

İddianamede, sanığın eylemini gerçekleştirmek için tırın çekici ile dorse kısmı arasına gizlendiği, uzun süre beklediği ve olay yerine tabanca ile kask takarak geldiği vurgulandı. Dosyada yer alan iletişim kayıtlarından sanığın 18 Mart tarihli mesajı da gösterildi: "Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel günler unutulmaz. Sana ve Cemal’e hediyenizi takdim edeceğim." İddianame, mesajın ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesiyle eylemin "planlı ve soğukkanlı bir şekilde tasarlanarak gerçekleştirildiği" sonucuna vardı.

İddianamede ayrıca sanığın olaydan önce maktulü birçok kez ölümle tehdit ettiği, olay yerine tanınmamak amacıyla kask takıp silahla geldiği ve fiilen planlama yaptığı ifade edildi. Sanığın olayda kullandığı tabancayı 2025'te muavinlik yaptığı dönemde bir otobüste bulduğunu iddia etmesine karşın, bilgi sahibi beyanları ve yapılan incelemeler silahın başka bir şüpheli K.Ş.'ye ait olduğunu gösterdi. Bu nedenle K.Ş. hakkında da sanığın eylemine silah temin ettiği iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Aile tanıklıkları ve savunma:

Duruşma sonrası konuşan maktulün ablası Seda Aytekin, ailece adalet istediklerini belirtti. Aytekin, sanığın geçmişte de aileye zarar verdiğini söyleyerek, "Sanık 1995 yılında babamı vurdu. 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı" ifadelerini kullandı ve devletin gereken cezayı vermesini talep etti.

Diğer abla Vildan Kaya ise güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini, sanığın kardeşinin üzerine yere yığıldıktan sonra da mermiler boşalttığını belirterek tepkisini dile getirdi. Vildan Kaya, maktulün daha önce uzaklaştırma talebi olduğunu ancak etkin koruma sağlanamadığını söyledi.

Sanık Sedat Kaya duruşmada suçlamaları reddetti; aralarındaki husumetin kaynağının babanın öldürülmesi olduğunu, olay yerine "konuşmak için" gittiğini ve öldürme kastı bulunmadığını savundu. Sanık, kardeşinin silahına müdahale ettiğini, bu nedenle ateş ettiğini iddia etti ve kask takmasının sebebinin yüzünün zarar görmemesi olduğunu söyledi.

Mahkeme süreci ve iddialar:

Sanık hakkında "tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık K.Ş. hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi. Müşteki avukatı Uğur Altun, sanığın eylemini "tasarlayarak ve planlı" gerçekleştirdiğini, kamera kayıtlarının bunun açık delili olduğunu söyledi ve en üst haddiyle cezalandırılmasını talep etti.

Altun ayrıca sanığın geçmişte babasına yönelik kasten öldürme ve annesine yönelik bıçaklı yaralama eylemlerinin bulunduğunu, tahliye edilmesi halinde tehlikenin devam edeceğini savundu. Dosyada halen incelenmesi gereken bazı kayıtların bulunduğu, bunların daha sonra dosyaya ekleneceği belirtildi.

Dosya, sanığın teslim oluşu, güvenlik kamerası görüntüleri, şahit beyanları ve önceki olay kayıtları ışığında mahkeme sürecinde değerlendirilmeye devam edecek.

KARDEŞİNİN TIRA BİNMESİNİN ARDINDAN SAKLANDIĞI YERDEN ÇIKAN SANIĞIN ATEŞ ETTİĞİ DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.