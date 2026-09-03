çal bağ bozumu festivali üç gün süreyle kültür ve müziği birleştiriyor

Çal’da bağ bozumu geleneği 29. kez kutlanıyor:

Denizli’nin Çal ilçesi, bu yıl 29. kez kapılarını açacak olan Uluslararası Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali’ne hazırlanıyor. Çal Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, bu yıl aynı zamanda 2. Uluslararası niteliğiyle 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde üç gün sürecek yoğun bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival, ilçenin kültürel yaşamında merkezî bir yere sahip. Konserler, geleneksel bağ bozumu ritüelleri ve yöresel etkinliklerle zenginleşen program, hem Çallılar hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyor.

müzik programı ve ana etkinlikler:

Festivalin müzik takvimi bu yıl öne çıkan unsurlardan biri. Açılış gecesi olan 4 Eylül Cuma akşamı Türk halk müziğinin tanınmış sesi Türkü Akbayram sahne alacak. İkinci gün, 5 Eylül Cumartesi akşamı rock müziğin tanınmış ismi Murat Kekilli enerjik performansıyla katılımcılara seslenecek. Festivalin kapanışını ise 6 Eylül Pazar akşamı Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerinden Muazzez Ersoy yapacak ve nostaljik seçkileriyle festivali sonlandıracak.

Konserlerin yanı sıra etkinlik alanında bağ bozumu geleneklerini yansıtan gösteriler, stantlar ve yöresel ürünlerin sergileneceği pazar yerleri de yer alacak. Belediye, tüm vatandaşları "Davetlisiniz" sloganıyla festivale çağırıyor.

başkanın açıklaması: üreticinin sesi olmak

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, festival öncesi düzenlenen basın toplantısında hem etkinliğin önemine vurgu yaptı hem de üzüm üreticisinin yaşadığı ekonomik sorunları gündeme taşıdı. Başkan Hakan, toplantıda gazetecilere üzüm ikram etmek istediğini ancak fiyatların düşüklüğü nedeniyle bunu yapamadığını esprili bir dille anlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Yanımda sepetler, Çalkarası, Çal Sultanisi olması lazımdı. Ama bugün üzüm buraya gelmekten utandı".

Hakan konuşmasında, Çal’ın başta Çalkarası olmak üzere birçok üzüm çeşidiyle anıldığını belirterek üreticinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekti. Üzüm fiyatlandırmasına ilişkin değerlendirmesinde, sahadaki fiyatlarla pazardaki fiyat arasındaki uçuruma işaret etti: "Bugün verilen rakamsal anlamda 17 TL, vadede 20 TL deniyor. Pazarda 80 lira, üretici elinde 17 lira. Bu matematikte bir yanlışlık yok mu? ... emeğinin karşılığını alamayan çiftçimizin de sesi olmak için ben buradayım. Emeğe fiyat biçemem ama, üzümün fiyatı maliyetlere bakıldığında 40 lira olmalı".

Başkan Hakan, üreticinin yaşadığı ekonomik güçlüğün festivalin atmosferine gölge düşürdüğünü söyleyerek bu durumu kamuoyuna taşımayı amaçladığını belirtti: "Bu fiyatlarla bu festivali yapmak insanın ağırına gidiyor. Ama sadece bu fiyat konusunda gölgeletmemek lazım. Çünkü bu kültürel miras, kadim bir miras."

Hakan ayrıca, yöre esnafının festivalden ekonomik olarak yararlanmasının önemine vurgu yaparak, hem bölgenin kültürel mirasını korumanın hem de üreticinin sorunlarına çözüm aramanın eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Belediye yetkilileri, etkinlik boyunca üreticinin ürünlerinin tanıtımına ve satışı için stantlar hazırlanacağını açıkladı.

Festival organizasyonu, katılımcılara hem müzikal bir program hem de Çal bağ kültürünü tanıtan etkinlikler sunmayı hedefliyor. Yerel yönetim ve organizatörler, üç günlük programın ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını ve bölge ekonomisine canlılık getireceğini belirtiyor.

Tüm Çal halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bu yılın programını izlemek ve bağ bozumu geleneğini yerinde deneyimlemek üzere davet ediliyor.

ÇAL BAĞ BOZUMU FESTİVALİ BAŞLIYOR ÜÇ GÜN BOYUNCA EĞLENCE VE KÜLTÜR ŞÖLENİ!