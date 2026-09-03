Turgutlu Belediyesi AKM'de yaz kursları sanatla taçlandı

Turgutlu Belediyesi AKM'de yaz dönemi etkinlikleri sona erdi

Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde yaz boyunca sürdürülen resim, el sanatları ve piyano kursları, 'Yaz Sezonu Sergisi ve Piyano Gösterisi' ile tamamlandı. Etkinlik, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve kursiyerlerin bir dönem boyunca ortaya koydukları çalışmalar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Kurs çalışmalarının sergilendiği akşam:

Sergide resim ve el sanatları kursiyerlerinin eserleri yer aldı; sergi gezisinde ayrıca piyano kursu öğrencileri performanslarını sundu. Ziyaretçiler eserleri incelerken, kursiyerlerin teknik gelişimi ve yaratıcı yaklaşımları dikkat çekti. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımı ve yerel sanat üretimini görünür kılması açısından önem taşıdı.

Belediye yetkililerinin ve vatandaşların katılımı:

Etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın Birim, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri katıldı. Sergi ve piyano gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi; katılımcılar kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Başkan Çetin Akın sergi sırasında kursiyerlerin eserlerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve emeği geçenleri kutladı. Başkan Akın, 'Atatürk Kültür Merkezimizde yaz dönemi boyunca el sanatları, resim ve piyano kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin emeklerini ‘Yaz Sezonu Sergisi ve Piyano Gösterisi’ ile taçlandırdık. Çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin emeklerini görmek bizleri çok mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak her yaştan hemşehrimizin kültürün, sanatın ve sporun farklı alanlarıyla tanışmasına ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar, yerel düzeyde sanatsal üretimi destekleme ve halkın kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırma amacını sürdürüyor. Yaz sezonu etkinliği, ilerleyen dönemlerde de benzer programların düzenleneceğinin işareti olarak değerlendirildi.

TURGUTLU BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAZ DÖNEMİ BOYUNCA DÜZENLENEN RESİM, EL SANATLARI VE PİYANO KURSLARI, ‘YAZ SEZONU SERGİSİ VE PİYANO GÖSTERİSİ' İLE TAMAMLANDI.