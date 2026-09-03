Raziye Akyol'un adı muhtarlık yaptığı mahallede yaşatılacak

Raziye Akyol'un adı caddeye verildi

Muğla merkez Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde, mahallede oturduğu eve yakın bir caddeye Raziye Akyol'un adı verildi. Akyol, kayıtlarda Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak anılıyor ve mahalle sakinleri uzun yıllardır bu adın yaşatılmasını talep ediyordu.

raziye akyol'un muhtarlık dönemi ve kayıtlar:

Köyün panosunda ve yerel kayıtlarda Raziye Akyol'un muhtarlık yaptığı yıllar farklı biçimlerde yer alsa da, geniş kabul gören bilgiye göre Akyol Akçaova'da 1913 ile 1923 yılları arasında muhtarlık yaptı. Bazı kayıtlarda 1913-1933 aralığı da belirtiliyor; yerel tarihçiler ve mahalle sakinleri Akyol'u köyün ilk muhtarı ve Türkiye'nin erken dönem kadın yöneticilerinden biri olarak tanımlıyor.

O dönemde kadınların seçme ve seçilme hakkı henüz yokken, Akyol'un görevi üstlenmesinde, bölgede bu işi yapabilecek erkek bulunamaması ve Akyol'un toplum içindeki yetkinliği etkili oldu.

yerel anılar ve muhtarın girişimi:

Akçaova Mahallesi Muhtarı Turan Çakı, Raziye Akyol hakkında şu bilgileri paylaştı: Akyol'un varlıklı bir kadın olduğu, savaşlarda yetim kalan gençleri evlendirdiği ve bazı çocukların annesi ya da babası olmadığında onları büyüttüğü yönünde mahallede duyumlar bulunduğunu söyledi. Çakı, Akyol'un torunlarından ve mahalle sakinlerinden alınan bilgilerle isminin caddeye verilmesi için Menteşe Belediyesi'ne dilekçe verdiğini ve başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Çakı, isminin resmî olarak cadde başına asılmasının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ifade ederek, bu kararın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

seçilmiş ilk kadın muhtarın ayrımı:

Kaynaklar, Türkiye'de seçimle iş başına gelen ilk kadın muhtarın ise Gül Esin olduğunu aktarıyor. Gül Esin, 1933 yılında Aydın Karpuzlu (o dönemde bağlı olduğu Çine ilçesinin Demircidere köyü) bölgesinde seçimle muhtar seçilerek, yerel yönetimlerde kadının seçme ve seçilme hakkının uygulanmasının ardından bu unvanı kazanan ilk isim oldu.

Akçaova'daki adlandırma kararı, hem erken dönemde fiilen görev yapan kadın yöneticilerin anısını canlı tutmayı hem de yerel tarih bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ AKÇAOVA MAHALLESİNDE GÖREV YAPMIŞ MUHTARLAR.