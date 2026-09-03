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Dokumapark'ta bilim ve oyun: Kepez festivali çocuklarla renklendi

Kepez'in 3. Uluslararası Kültür Festivali Dokumapark'ta çocuklara maskot, buble, jonglör ve sihirbaz gösterileriyle bilim show'u sundu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Dokumapark'ta bilim ve oyun: Kepez festivali çocuklarla renklendi

Dokumapark'ta çocuk akşamı:

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kepez Kültür Festivali beşinci gününde Dokumapark'ta çocuklara özel bir programla devam etti. Festival alanı, renkli kostümler ve sahne ışıkları eşliğinde minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

gösteriler ve bilim show'u sahneyi doldurdu:

Etkinlik kapsamında sahnelenen maskot show, buble show, jonglör show ve sihirbaz gösterileri çocuklardan yoğun ilgi gördü. Dev baloncuklar, eğlenceli jonglör hareketleri ve sihirbazın sürprizleri, yanında fotoğraf ve kahkahaları da getirdi. Aynı zamanda sahnede sunulan bilim show ile ilginç deneyler, bilimin merak uyandıran ve eğlendirici yüzünü çocuklarla buluşturdu.

Program boyunca minikler meraklarını pekiştirirken, öğrenme ve keşfetme heyecanı etkinlik alanına yayıldı. Aileleriyle gelen çocuklar hem eğlendi hem de öğrenici içeriklerle vakit geçirdi; akşam boyunca festival alanında sıcak ve canlı bir atmosfer hakim oldu.

festivalin hedefi ve takvimi:

Kepez Belediyesi, kültür, sanat ve eğlenceyi toplumun tüm kesimleriyle buluşturma hedefiyle düzenlediği festivalde, çocuklara yönelik etkinlikleri önceliklendiriyor. 3. Uluslararası Kepez Kültür Festivali 5 Eylül Cumartesi gününe kadar Dokumapark ve diğer mekanlardaki programlarla izleyicilerini ağırlamaya devam edecek.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN 3. ULUSLARARASI KEPEZ KÜLTÜR FESTİVALİ, ÇOCUKLARA YÖNELİK RENKLİ VE EĞLENCELİ...

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN 3. ULUSLARARASI KEPEZ KÜLTÜR FESTİVALİ, ÇOCUKLARA YÖNELİK RENKLİ VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE UNUTULMAZ ANLARA SAHNE OLDU. FESTİVALİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE ÇOCUKLAR BİR BİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİLERLE EĞLENDİ. İLGİNÇ DENEYLER VE ŞAŞIRTICI GÖSTERİLERLE BİLİMİN EĞLENCELİ YÜZÜ ÇOCUKLARLA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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