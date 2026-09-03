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Manisa bağ bozumu şenlikleri üreticinin ve kültürün merkezine dönüyor

5-8 Eylül’de Manisa’da düzenlenecek Bağ Bozumu Şenlikleri, atölyelerden yarışmalara ve konserlere uzanan dört günle üreticilerle kültürü buluşturuyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisa bağ bozumu şenlikleri üreticinin ve kültürün merkezine dönüyor

Şehzadeler’de üzümün bereketi dört güne yayılacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek vatandaşları 5-8 Eylül tarihlerinde Manisa'da yapılacak Bağ Bozumu Şenlikleri'ne davet etti. Şimşek, organizasyonun kentin farklı noktalarına yayılarak hem gelenekleri yaşatacağını hem de üreticinin sesi olmaya odaklanacağını belirtti. Etkinlikler Yeşilköy’den Sancaklıiğdecik’e, Ulupark’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar geniş bir coğrafyada eşzamanlı programlar sunacak.

Programın öne çıkanları:

Şenlik, 5 Eylül Cumartesi günü saat 09:00'da Hacıhaliller Mahallesi'ndeki Bağ Kahvaltısı ile başlayıp, 10:30'da geleneksel üzüm kesimiyle devam edecek. Saat 11:00'de Ulupark'ta gastronomi stantları, Şemsiyeli Sokak'ta kooperatif, kadın el emeği ve üzüm stantları kapılarını açacak. 12:00'de Manolya Meydanı'nda protokol konuşmaları ve üzüm dağıtımı gerçekleştirilecek. Kurşunlu Han'da sanat atölyeleri (14:00-21:00), Ulupark'ta şef atölyeleri (17:00-20:00) ziyaretçileri ağırlayacak.

Günün söyleşi programında 18:30'da Mustafa Sacit İnan Tarzan Meydanı'nda, 19:00'da İnci Aral ve Utku Yılmaz Yeşilköy Mahallesi'nde yer alacak. Akşam programı; 19:30'da Kovan (Tarzan Meydanı), 20:00'de Erşan Hürman (Yeşilköy) performanslarıyla sürecek. 20:30'da Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayacak Bağ Bozumu Korteji sonrası, pop-rock grubu Yüksek Sadakat 21:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir konser verecek.

Geleneksel tatlar, yörük kültürü ve yarışmalar:

6 Eylül Pazar günü program, Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde düzenlenen Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şenliği ile zenginleşecek. Gün boyunca Ulupark'ta gastronomi stantları ve Şemsiyeli Sokak'ta katılım stantları açık kalacak; Kurşunlu Han sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak (14:00-21:00). Ulupark, 17:00-20:00 saatleri arasında "En Güzel Yaprak Sarması Yarışması"na sahne olacak. 18:30'da Doç. Dr. Ahmet Uhri Tarzan Meydanı'nda üzümün uygarlık tarihindeki yerini anlatacak ve 19:30'da aynı meydanda Pertev konseri gerçekleştirilecek.

7 Eylül Pazartesi tarımsal içerikli oturumlara ayrılıyor. 10:00-16:00 arasında Giritligil Otel'de Bağcılık ve Tarım Çalıştayı düzenlenecek. Stantlar 11:00'de açılacak; sanat atölyeleri yine 14:00-21:00 arasında sürecek. 17:00'de Ulupark'ta Yaş Üzüm Yarışması yapılacak. Akşam söyleşilerinde Gizem Tarım, Utku Yılmaz ve Yusuf Can İndibay gibi isimler konuşacak; 19:00'de Karaağaçlı Mahallesi'nde Adnan Çobanoğlu üretici sorunlarını ele alacak. Müzik programında 20:00'de Tarzan Meydanı'nda Umutsuz Vaka, aynı saatte Karaağaçlı Mahallesi'nde Erşan Hürman sahne alacak.

Kapanış ve üreticinin sesi:

Şenlik, 8 Eylül Salı günü düzenlenen etkinliklerle sona erecek. Gün boyunca stantlar 11:00'de açık olacak, sanat atölyeleri 14:00-21:00 ve şef atölyeleri 17:00-20:00 arasında devam edecek. Son söyleşide 19:00'da Caner Özmen Aşağıçobanisa Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelecek. Organizasyon, 20:00'de Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki Erşan Hürman konseriyle kapanış coşkusunu yaşayacak. Ayrıca şenlik kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla bu anlar belgelenecek.

Başkan Şimşek, etkinliği yalnızca bir kutlama olmaktan öte gördüklerini vurguladı: "Manisa’mızın kalbi Şehzadeler’de, toprağımızın en kıymetli hazinesi ve çiftçimizin gece gündüz verdiği emeğin simgesi olan üzümümüzün bereketini kutlamanın gururunu yaşıyoruz." Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen programın sanat, gastronomi, akademik söyleşiler ve yarışmalarla üreticinin emeklerini görünür kılacağını belirterek tüm hemşehrileri ve çevre illerden misafirleri davet etti.

Şenlik, kent kültürünü, gastronomisini ve tarımsal gündemini aynı sahnede buluşturarak üretime ve geleneğe sahip çıkma vurgusunu ön plana çıkarıyor. Dört gün boyunca sürecek etkinlikler, Manisalılar ve gelen ziyaretçiler için hem eğlence hem de üreticinin sorunlarına dikkat çeken bir platform olarak tasarlandı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK VATANDAŞLARI MANİSA’DA 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK VATANDAŞLARI MANİSA’DA 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİNE DAVET EDEREK "4 GÜN BOYUNCA YEŞİLKÖY’DEN SANCAKLIİĞDECİK'E, ULUPARK'TAN CUMHURİYET MEYDANI'NA KADAR KENTİN HER KÖŞESİNDE GELENEKLERİMİZİ YAŞATIRKEN, ÜRETİCİMİZİN SESİNİ DUYURACAK ÇALIŞTAY VE YARIŞMALARLA TARIMSAL GELECEĞİMİZE DE IŞIK TUTACAĞIZ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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