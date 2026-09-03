Muratpaşa'dan Tokmok'a yeni kardeşlik köprüsü

Muratpaşa ile Tokmok resmen kardeş oldu

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal liderliğindeki Muratpaşa heyeti, 1-4 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan'ın İpek Yolu üzerindeki önemli kentlerinden Tokmok'u ziyaret etti. Ziyaretin ana gündemi, iki kent arasında kurumsal bağları güçlendirecek bir kardeş şehir protokolünün imzalanmasıydı.

Resmi temaslar ve protokolün kapsamı:

Tokmok Belediye Başkanı Şakirov Kutpidin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Tokmok Belediye Meclisi Başkanı Tynaybekov Maksat, Belediye Başkan Yardımcısı Raulov Alymbek ve Tokmok Belediyesi Genel Sekreteri Kamalov Temirlan hazır bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Muratpaşa ile Tokmok arasında; belediyecilik deneyim paylaşımı, ekonomi ve yatırım, turizm, kültür ve sanat, eğitim, sağlık, spor ve gençlik politikaları ile tarım gibi çok sayıda alanda iş birliğini öngören bir kardeş şehir protokolü imzalandı.

saha ziyaretleri ve kültürel temaslar:

Program boyunca heyet, Tokmok'un tarihi ve kültürel noktalarını gezdi. Ziyaretler arasında UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Burana tarihi ve mimari kompleksi ile Kök-Köl bölgesi bulunuyordu. Muratpaşa heyeti ayrıca Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak kültürel alışverişi yerinde deneyimledi.

Tokmok'un İpek Yolu üzerindeki konumu, Kazakistan sınırına yakınlığı ve başkent Bişkek ile Issık Göl arasındaki ulaşım hattı nedeniyle bölgesel bir önem taşıdığı vurgulandı. İmzalanan protokol ile iki belediye arasındaki iletişimin sürekliliğinin sağlanması, ortak proje geliştirme ve karşılıklı uzmanlık transferinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Belediyeler, ilerleyen dönemde somut projeler üreterek ve karşılıklı ziyaretleri sürdürülebilir kılarak, imzalanan protokolün şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına yansımasını amaçlıyor.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, KIRGIZİSTAN'IN İPEK YOLU ÜZERİNDE BULUNAN TOKMOK KENTİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE, İKİ KENT ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜNE İMZA ATTI.