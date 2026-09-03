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Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında çıkan yangın ekipleri seferber etti

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde saat 10.30'da başlayan fabrika yangınına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında çıkan yangın ekipleri seferber etti

Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında yangın

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının henüz nedeni belirlenemedi; alevler kısa sürede yayıldı ve fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.

Müdahale ve sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor; polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlamak ve müdahaleye destek vermek üzere bölgede görev yapıyor.

Gözlemler ve görüntüler:

Yangından yükselen dumanlar çevrenin birçok noktasından gözlemlendi ve olay yeri havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahale sürüyor ve yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

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Tuzla'da deri sanayi bölgesinde fabrika yangını böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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