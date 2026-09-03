Yatırım ofisi TR82 bölgesinde üç günlük saha incelemesi gerçekleştirdi

Çalışma ziyaretinin amacı ve kapsamı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan üç günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin temel hedefi, TR82 Bölgesinin yatırım ve üretim potansiyelini yerinde değerlendirmek, bölgedeki kurumlarla istişarelerde bulunmak ve ulusal ile uluslararası tanıtım imkanlarını artırmaya yönelik iş birliği zemini oluşturmaktı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi uzmanları ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ve ajansın Kastamonu, Çankırı ve Sinop Yatırım Destek Ofisi koordinatörleri katıldı. Ziyaret boyunca hem idari hem de saha düzeyinde geniş kapsamlı temaslar gerçekleştirildi.

Üç ilde gerçekleştirilen görüşmeler:

Çalışma ziyareti kapsamında ilk adım olarak il valilikleri ziyaret edilerek bölgenin yatırım gündemine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Valilik görüşmelerinin ardından ticaret ve sanayi odaları, yerel üniversiteler, teknokentler ve organize sanayi bölgesi temsilcileriyle ikili temaslar kuruldu.

Ayrıca bölgede faaliyet gösteren öncü firmalara yönelik saha ziyaretleri düzenlendi. Bu ziyaretlerde üretim altyapısı, mevcut kapasite, yatırım olanakları ve bölgesel ekonomik dinamikler yerinde incelendi; firmaların karşılaştığı engeller ve beklentiler hakkında detaylı bilgi alındı.

Bölgesel kalkınma ve istihdam odakları:

Toplantılarda bölgesel kalkınma ve istihdam başlığı önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı. Girişimciliğin desteklenmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması ve bölgedeki kurumlar arası stratejik iş birliğinin geliştirilmesi üzerine somut yaklaşım ve iş birliği modelleri değerlendirildi.

Katılımcılar; yerel kapasitenin güçlendirilmesi, girişimci eğitimleri, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve sektör odaklı kümelenme politikalarının teşvik edilmesi gibi konularda görüşlerini paylaştı. Bu başlık altında hem kamu hem de özel sektörün rolünün koordinasyonu vurgulandı.

Tanıtım stratejileri ve yatırımcı erişimi:

Görüşmelerin bir diğer önemli ekseni ise küresel ve ulusal tanıtım stratejileri oldu. TR82 Bölgesi’nin rekabetçi yatırım potansiyelinin daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaştırılması için izlenecek iletişim ve tanıtım yolları ele alındı.

Paydaşlar, ulusal ve uluslararası platformlarda bölgenin sektörel güçlü yönlerinin öne çıkarılması, hedefli yatırım heyetleri ve dijital tanıtım kampanyalarının planlanması gibi uygulamaya dönük adımlar üzerinde mutabakata vardı. Ayrıca yatırımcılarla doğrudan temasları kolaylaştıracak mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Üç günlük program boyunca yürütülen saha incelemeleri ve görüşmelerle, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un üretim altyapısının, yatırım fırsatlarının ve sektörel potansiyelinin daha etkin tanıtılması için yeni yatırım stratejilerinin geliştirilmesi ve ulusal ile uluslararası yatırımcılarla iş birliği imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ofis ve KUZKA yetkilileri, ziyaret sonrası elde edilen bulguların raporlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacağını ve belirlenen öncelikler doğrultusunda yol haritası oluşturulacağını bildirdi. Bölge aktörleri ise iş birliği adımlarının hızlanması ve somut projelerin hayata geçirilmesi beklentisini dile getirdi.

HEYET KASTAMONU VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ.