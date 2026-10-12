Çaldıran'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemi sikkeleri ele geçirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde icra edilen operasyonda Roma dönemine ait 529 adet sikke ve 3 adet metal dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.B. (E/38) isimli şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Delillerin teslimi ve soruşturma:

Ele geçirilen tarihi eserlerin koruma, envanter ve tespit işlemleri için Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarıldı. Van Valiliği açıklamasında, güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

ROMA DÖNEMİNE AİT 529 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.