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Çaldıran'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemi sikkeleri ele geçirildi

Çaldıran'da jandarma operasyonunda Roma dönemine ait 529 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi; şüpheli K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaldıran'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemi sikkeleri ele geçirildi

Çaldıran'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemi sikkeleri ele geçirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde icra edilen operasyonda Roma dönemine ait 529 adet sikke ve 3 adet metal dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.B. (E/38) isimli şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Delillerin teslimi ve soruşturma:

Ele geçirilen tarihi eserlerin koruma, envanter ve tespit işlemleri için Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarıldı. Van Valiliği açıklamasında, güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

ROMA DÖNEMİNE AİT 529 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.

ROMA DÖNEMİNE AİT 529 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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