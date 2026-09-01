Çalışma kavgası tüp deposunda silahla sonlandı: işçi ağır yaralandı

Olayın seyri:

Olay, Hacılar Beldesi'nde bulunan Aygaz firmasına ait tüp deposunda meydana geldi. Tesiste çalışan T.T. (26) ile A.E. arasında, iddiaya göre hakaret ve küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.E., üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş etti ve T.T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ilk müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.T., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisine başlanan işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından şüphelinin, tabancayı tesisin yaklaşık 300 metre uzağındaki boş araziye attığı belirlendi. A.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı; olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı aramada bulunan tabanca muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

JANDARMA EKİPLERİ, BİR İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI SİLAHLI OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.